Пенсионер в Минске украл электровелосипед для своего циркового представления

К правоохранителям обратилась велошеринговая компания, которая заявила о пропаже электровелосипеда стоимостью более Br3,5 тыс. Оперативники уголовного розыска Первомайского РУВД столицы по подозрению в хищении задержали 74-летнего минчанина. Мужчина признался, что хранил похищенный электровелосипед в подвале жилого дома и собирался его использовать в одном из своих цирковых выступлений, организацией которых занимался.