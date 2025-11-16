Ричмонд
Пенсионер в Минске украл электровелосипед для своего циркового представления

К правоохранителям обратилась велошеринговая компания, которая заявила о пропаже электровелосипеда стоимостью более Br3,5 тыс. Оперативники уголовного розыска Первомайского РУВД столицы по подозрению в хищении задержали 74-летнего минчанина.

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пожилой мужчина украл электровелосипед для своего циркового представления. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

К правоохранителям обратилась велошеринговая компания, которая заявила о пропаже электровелосипеда стоимостью более Br3,5 тыс. Оперативники уголовного розыска Первомайского РУВД столицы по подозрению в хищении задержали 74-летнего минчанина. Мужчина признался, что хранил похищенный электровелосипед в подвале жилого дома и собирался его использовать в одном из своих цирковых выступлений, организацией которых занимался.

Велосипед передан представителям компании. Возбуждено уголовное дело за кражу. -0-