В подмосковном поселке Дубовая Роща открыли спортивную площадку

Новую универсальную спортивную площадку открыли в поселке Дубовая Роща в Раменском округе Московской области. Ее построили по просьбам местных жителей в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
«Работы завершены, и мы с большой радостью торжественно открываем универсальную площадку, которая, я уверен, станет настоящей точкой притяжения для жителей всех возрастов. И это не только в зимние месяцы, когда здесь будет функционировать каток, но и в теплое время года. Летом здесь можно будет с удовольствием играть в футбол, баскетбол и проводить другие спортивные мероприятия», — сообщил глава Раменского округа Эдуард Малышев.
Специалисты сделали универсальную площадку 40 на 20 м, покрытую травмобезопасным резиновым покрытием. Они установили освещение, состоящее из шести опор и 12 светильников. Еще построили отапливаемую раздевалку, сделали просторные парковочные зоны и удобные подъездные пути, установили универсальные футбольные и хоккейные ворота, баскетбольные щиты.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.