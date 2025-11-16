В подмосковном поселке Дубовая Роща открыли спортивную площадку

«Работы завершены, и мы с большой радостью торжественно открываем универсальную площадку, которая, я уверен, станет настоящей точкой притяжения для жителей всех возрастов. И это не только в зимние месяцы, когда здесь будет функционировать каток, но и в теплое время года. Летом здесь можно будет с удовольствием играть в футбол, баскетбол и проводить другие спортивные мероприятия», — сообщил глава Раменского округа Эдуард Малышев.