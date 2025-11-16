Карельские производители поучаствовали в автобусном туре «На колесах»

Очередной рейс автобусного тура «На колесах» состоялся 12 ноября в Республике Карелии при поддержке центра «Мой бизнес», сообщили в пресс-службе администрации главы региона. Мероприятие прошло в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Целью тура стало налаживание контактов между карельскими производителями и представителями туристических объектов для последующей реализации продукции. В этот раз мастера представили ее в Сортавальском округе. Участники показали свои изделия в сувенирном магазине «Добродед» города Сортавала и в отеле «Валоранта», где также собрались представители других гостиниц района: «Маяк», «Каунис», «Ладога». Затем мастера посетили «Дом Берга».
Предприниматели провели продуктивные встречи с представителями туристической индустрии, по итогам которых достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве.
«В подобном туре оказалась впервые и осталась очень довольна поездкой. Была рада новым знакомствам и возможности показать свою продукцию. Очень надеюсь, что это мероприятие поможет предпринимателям в реализации их продукции и в расширении бизнеса. Благодарю за предоставленную возможность центр “Мой бизнес”», — поделилась участница автотура Ольга Васильева.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.