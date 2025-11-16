Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карельские производители поучаствовали в автобусном туре «На колесах»

Они смогли договориться с представителями туриндустрии о дальнейшем сотрудничестве.

Очередной рейс автобусного тура «На колесах» состоялся 12 ноября в Республике Карелии при поддержке центра «Мой бизнес», сообщили в пресс-службе администрации главы региона. Мероприятие прошло в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Целью тура стало налаживание контактов между карельскими производителями и представителями туристических объектов для последующей реализации продукции. В этот раз мастера представили ее в Сортавальском округе. Участники показали свои изделия в сувенирном магазине «Добродед» города Сортавала и в отеле «Валоранта», где также собрались представители других гостиниц района: «Маяк», «Каунис», «Ладога». Затем мастера посетили «Дом Берга».

Предприниматели провели продуктивные встречи с представителями туристической индустрии, по итогам которых достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве.

«В подобном туре оказалась впервые и осталась очень довольна поездкой. Была рада новым знакомствам и возможности показать свою продукцию. Очень надеюсь, что это мероприятие поможет предпринимателям в реализации их продукции и в расширении бизнеса. Благодарю за предоставленную возможность центр “Мой бизнес”», — поделилась участница автотура Ольга Васильева.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.