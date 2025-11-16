Карельские производители поучаствовали в автобусном туре «На колесах»

Целью тура стало налаживание контактов между карельскими производителями и представителями туристических объектов для последующей реализации продукции. В этот раз мастера представили ее в Сортавальском округе. Участники показали свои изделия в сувенирном магазине «Добродед» города Сортавала и в отеле «Валоранта», где также собрались представители других гостиниц района: «Маяк», «Каунис», «Ладога». Затем мастера посетили «Дом Берга».