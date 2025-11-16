В библиотеке города Верхотурье Свердловской области открыли выставку

Выставку почтовых открыток «Встречь солнцу в запредельные края…», полученных в ходе международного флешмоба «Великая северная экспедиция», открыли 9 ноября в Центральной библиотеке имени И. А. Мухлынина города Верхотурье Свердловской области. Экспозиция организована в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении культуры, туризма и молодежной политики администрации Верхотурского округа.
Участники флешмоба активно отправляли открытки с видами достопримечательностей родных городов, а также специализированные открытки, посвященные «Великой Северной экспедиции», на адрес верхотурской библиотеки. Всего в ходе флешмоба было получено 378 открыток из России и разных уголков дальнего зарубежья. Самое большое количество — 95 открыток — пришло из города Лысьва Пермского края. Также во флешмобе активно участвовали жители Нижнего Новгорода и Новосибирска.
На торжественной церемонии открытия выставки председатель Думы Верхотурского муниципального округа Алексей Лиханов объявил о передаче эстафеты проведения флешмоба «Великая Северная экспедиция» в 2026 году городу Соликамску Пермского края.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.