Команда Саратовской области приняла участие в слете «Хранители истории»

Учащиеся Саратовского областного педагогического колледжа приняли участие в III Всероссийском слете проекта «Хранители истории», который прошел в начале ноября в Уфе в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Слет объединил около 500 участников из 75 регионов России. Саратовскую область представила команда колледжа, в которую вошли Юлия Шаткова, Ульяна Демух, Дарья Богомолова, Анастасия Фомина, Надежда Ботнарь и Ульяна Анисимова.
«Мы видим большую ценность в участии наших студентов в таком масштабном патриотическом проекте. Особенно значимо, что в Год 80-летия Великой Победы молодое поколение активно включается в работу по сохранению исторического наследия», — отметила заместитель министра образования региона Людмила Григорьева.
В течение нескольких дней участники работали по шести направлениям: «Сохранение исторической памяти», «Почетный караул», «Шефство как грань добровольчества», «Юные корреспонденты», «Наставничество» и «Лидеры». Программа включала в себя встречи с Героями России, мастер-классы по работе с историческими данными, экскурсии и возможность попробовать себя в роли телеведущих.
Как отметил Герой России, председатель правления Движения первых Артур Орлов, активисты проекта уже взяли под шефство более 18 тыс. памятных мест по всей стране. В ходе слета участники разработали план деятельности проекта на 2026 год и представили инициативы по развитию патриотической работы в регионах.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.