В Подмосковье открыли шесть агротехклассов

Шесть агротехнологических классов открыли в общеобразовательных учреждениях Московской области в ходе реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Два класса по направлению «Агротехнологии» заработали в Дединовской школе-интернате города Луховицы. В число партнеров проекта вошли Луховицкий аграрно-промышленный техникум и предприятие «СПК имени Ленина».
Также два агротехкласса открыли в школе «Планета детства» в Клину при поддержке компании «Агрофирма “Бунятино”» и Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. Учащиеся будут углубленно изучать направления «Биотехнологии и пищевое производство» и «Агроинженерия».
Класс с профилем «Агротехнологии» открыли в Емельяновской школе Коломны, а с направлением «Биотехнологии и пищевое производство» — в школе имени Героя РФ летчика-испытателя Н. Д. Куимова в Подольске.
Отметим, программа включает в себя углубленное изучение естественных наук, агротехнологий и профильных дисциплин и предусмотрена для учеников 7, 8, 10 и 11-х классов. К следующему году в планах открыть еще два агротехкласса, к 2027-му их будет 30.
Учебные программы формируются с учетом профиля предприятий-партнеров, которым предоставляется господдержка. А компании могут возместить до 90% затрат на капремонт и оснащение оборудованием школ, на базе которых создаются агротехнологические классы.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.