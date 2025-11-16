В Ревде Свердловской области оборудовали площадку для выгула собак

Площадка для дрессировки и выгула собак появилась в Ревде Свердловской области в ходе очередного этапа благоустройства проекта «Проспект Чеховский», сообщили в администрации городского округа. Работы выполнялись в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Для активного отдыха питомцев предусмотрены барьеры разной высоты, качели, стенка, горка. Снаряды подобраны с учетом различий в размерах домашних животных. Также на площадке установили скамейки и урны для гигиенических пакетов.
Напомним, третий этап благоустройства проекта «Проспект Чеховский» начался в мае текущего года и включал в себя обновление участка улицы Чехова от улицы Павла Зыкина вдоль дома № 43 до улицы Почтовой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.