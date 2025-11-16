Ричмонд
Более 1,8 тысяч пенсионеров получили работу в Башкирии

Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ленара Иванова.

С начала года в Башкирии работу получили более 1,8 тысяч пенсионеров. Информацию предоставили министр труда и соцзащиты республики Ленара Иванова.

По предоставленным данным, всего за работой обратились около 3,6 тысяч человек пенсионного и предпенсионного возраста.

Чаще всего соискатели пожилого возраста выбирают службу безопасности, логистики, дорожном строительстве и промышленности.

