Более 1,8 тысяч пенсионеров получили работу в Башкирии

С начала года в Башкирии работу получили более 1,8 тысяч пенсионеров. Информацию предоставили министр труда и соцзащиты республики Ленара Иванова.
По предоставленным данным, всего за работой обратились около 3,6 тысяч человек пенсионного и предпенсионного возраста.
Чаще всего соискатели пожилого возраста выбирают службу безопасности, логистики, дорожном строительстве и промышленности.
