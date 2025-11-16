Ричмонд
В новочеркасской школе открыли стенд в честь космонавта Николая Чуба

Герой России Николай Чуб посетил родную школу в Новочеркасске.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске в одной из школ появился информационный стенд, посвященный Герою России, космонавту Николаю Чубу. На церемонии открытия присутствовал сам космонавт, сообщили в администрации города.

Инициатива реализована в рамках всероссийского патриотического проекта «Лица героев», цель которого — размещать портреты выдающихся соотечественников в образовательных учреждениях.

— Стоять сегодня в стенах родной школы и принимать участие в этом знаменательном событии — для меня огромная честь и искренняя радость. Хочу выразить глубочайшую благодарность организаторам этого стенда и всем, кто приложил усилия к его оформлению и подготовке, — отметил Николай Чуб.

Космонавт родился в Новочеркасске в 1984 году, учился в местном политехе. В 2023 году совершил космический полет на Международную космическую станцию. Указом президента России ему присвоено звание Героя Российской Федерации.

