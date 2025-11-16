Съездил к врачу: Французский дедушка, повернув не туда, проехал 1600 км до Хорватии

Французский пенсионер решил съездить к врачу в соседний город, но по дороге повернул не туда и в результате оказался в более чем полутора тысячах километров от дома. Об этом сообщило издание Oddity Central.
По данным издания, в начале ноября 85-летний мужчина отправился на машине к врачу в соседнюю коммуну. До места дедушке необходимо было проехать всего 19 километров, но у врача он так и не появился и домой не вернулся. Его родные обратились за помощью в розыске пенсионера к властям.
В статье отметили, что полиция также не смогла найти следов пожилого мужчины и попросила военных отследить его по мобильному телефону. Выяснилось, что мужчина находится в отеле в Хорватии. Он смог проехать 20 часов и пересек территорию Италии, перед тем как остановиться в хорватской гостинице. Пенсионер не смог толком ответить, что с ним произошло. Он предположил, что проехал 1600 километров не в том направлении из-за ошибки GPS-навигатора.
