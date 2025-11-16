Съездил к врачу: Французский дедушка, повернув не туда, проехал 1600 км до Хорватии

В статье отметили, что полиция также не смогла найти следов пожилого мужчины и попросила военных отследить его по мобильному телефону. Выяснилось, что мужчина находится в отеле в Хорватии. Он смог проехать 20 часов и пересек территорию Италии, перед тем как остановиться в хорватской гостинице. Пенсионер не смог толком ответить, что с ним произошло. Он предположил, что проехал 1600 километров не в том направлении из-за ошибки GPS-навигатора.