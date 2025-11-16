В США неизвестные открыли стрельбу по прохожим, погибли ребёнок и женщина

По данным издания, Ньюарк является крупнейшим населённым пунктом в округе Нью-Джерси с численностью населения свыше трёхсот тысяч человек. Аналитики из центра NPSC при Университете Ратгерса отмечают, что за год до мая 2024-го показатель насильственной преступности здесь возрос на 30%, однако с января по конец октября 2025-го количество нападений, ограблений и убийств существенно сократилось.