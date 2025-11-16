На курорте «Завидово» в Тверской области открыли новые объекты

«Курорт “Завидово” уже стал драйвером развития туризма в Тверской области и его визитной карточкой. Только в 2024 году число гостей, отдохнувших на курорте, превысило 700 тысяч. Планируем преодолеть планку в один миллион человек. Пример “Завидово” показывает, что строительство современной туристической инфраструктуры влечет за собой комплексное развитие всей территории. Ввод второй очереди комплекса позволяет создать около 900 новых рабочих мест. Уже сегодня на курорте постоянно работают 1250 человек», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.