На курорте «Завидово» в Тверской области открыли новые объекты

Объекты второй очереди развития всесезонного курорта «Завидово» в Тверской области открыли в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
Новая инфраструктура включает в себя один из крупнейших крытых комплексов водных развлечений в Центральной России, конгресс-холл, развлекательные площадки для семей с детьми, отели и семейный парк.
«Курорт “Завидово” уже стал драйвером развития туризма в Тверской области и его визитной карточкой. Только в 2024 году число гостей, отдохнувших на курорте, превысило 700 тысяч. Планируем преодолеть планку в один миллион человек. Пример “Завидово” показывает, что строительство современной туристической инфраструктуры влечет за собой комплексное развитие всей территории. Ввод второй очереди комплекса позволяет создать около 900 новых рабочих мест. Уже сегодня на курорте постоянно работают 1250 человек», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.
Три новых отеля на 1130 номеров рассчитаны на различные категории жителей. Это две четырехзвездочные гостиницы «Эрбелия» и «Рябина», а также апарт-отель «Бревис». Точкой притяжения для гостей курорта станет новый многофункциональный центр отдыха «Завидово Парк» общей площадью 55 тыс. кв. м с современным и технологичным водным парком. В распоряжении гостей 17 аттракционов и горок, 18 бассейнов, игровые зоны для детей. Уникальная конструкция кровли создает эффект открытого неба. Два купола покрыты специальной пленкой, пропускающей естественный солнечный свет и ультрафиолет, что позволяет загорать даже зимой.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.