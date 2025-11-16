В Сочи открыли первый за 25 лет новый санаторий

Новый санаторий «Кристалл» открыли в Сочи в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
«Это первая здравница, которую построили на курорте за последние 25 лет. В проект вложили больше 12 миллиардов рублей. Соглашение о его реализации мы подписали четыре года назад на Петербургском международном экономическом форуме. Новый санаторий предлагает около 350 номеров и современный медцентр с передовыми оздоровительными программами. Рядом с ним находится еще один санаторий — “Волна”, он не работал больше 10 лет. Сейчас тот же инвестор завершает его реконструкцию. Сегодня для нас важно поддерживать такие инвестпроекты, которые способствуют развитию санаторно-курортной отрасли и укрепляют экономику края», — отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Многофункциональный всесезонный комплекс оснастили необходимым оборудованием, открыли бассейн, медицинский центр и ресторан, павильон для приема питьевой воды с благоустроенной прилегающей территорией. Отдельные номера включают инфракрасные сауны и медицинское оборудование. Для отдыхающих также доступны разнообразные процедуры и направления — грязе- и водолечение, криотерапия, нейронутрициология. В санатории задействуют свыше 90 медицинских специалистов, в том числе узкопрофильных врачей.
Также в «Кристалле» открыли просторный атриум с зимним садом под стеклянным куполом. В нем высадили 100-летние трехметровые древовидные папоротники. В России подобные экземпляры есть только в крупнейших ботанических садах, а в Сочи — они единственные в своем роде. Всего в зимнем саду высажены 20 видов тропических растений.
Отметим, «Кристалл» стал 205-м санаторием Краснодарского края. Строительство здравницы категории 4 звезды начали в 2022 году, 24 июня этого года объект ввели в эксплуатацию, а 15 ноября уже заехали первые гости.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.