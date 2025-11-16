В Сочи открыли первый за 25 лет новый санаторий

«Это первая здравница, которую построили на курорте за последние 25 лет. В проект вложили больше 12 миллиардов рублей. Соглашение о его реализации мы подписали четыре года назад на Петербургском международном экономическом форуме. Новый санаторий предлагает около 350 номеров и современный медцентр с передовыми оздоровительными программами. Рядом с ним находится еще один санаторий — “Волна”, он не работал больше 10 лет. Сейчас тот же инвестор завершает его реконструкцию. Сегодня для нас важно поддерживать такие инвестпроекты, которые способствуют развитию санаторно-курортной отрасли и укрепляют экономику края», — отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.