Актёр из «Самой обаятельной и привлекательной» Абесадзе умер в 85 лет

Ранее стало известно, что на 89-м году жизни в Руайане скончался выдающийся французский автор-песенник Жан-Макс Ривьер. Его перу принадлежат тексты для величайших звёзд Франции: от Брижит Бардо и Далиды до Франсуазы Арди. Ривьер не только писал для других, но и возглавлял Общество музыкальных авторов SACEM. Его творческое наследие навсегда вписано в историю французской эстрады.