Прокуратура проверяет обстоятельства гибели 16-летнего водителя в ДТП

Прокуратура Ростовской области организовала проверку после трагедии в Каменском районе, где в дорожно-транспортном происшествии погиб 16-летний подросток, управлявший легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках проверки изучат, как родители исполняли свои обязанности, а также действия органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Устанавливаются причины и все обстоятельства происшествия, по итогам будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
Правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, ее ход и результаты прокуратура взяла на контроль.
Напомним, ранее в Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло 16 ноября на трассе Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». По предварительным данным, подросток на автомобиле «Хавал F7» выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора, задел автоматическое ограждение, съехал с дороги, опрокинулся и загорелся. Водитель погиб на месте.
