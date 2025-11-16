Ричмонд
Прокуратура проверяет обстоятельства гибели 16-летнего водителя в ДТП

В Ростовской области прокуратура начала проверку после гибели подростка в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области организовала проверку после трагедии в Каменском районе, где в дорожно-транспортном происшествии погиб 16-летний подросток, управлявший легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках проверки изучат, как родители исполняли свои обязанности, а также действия органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Устанавливаются причины и все обстоятельства происшествия, по итогам будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, ее ход и результаты прокуратура взяла на контроль.

Напомним, ранее в Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло 16 ноября на трассе Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». По предварительным данным, подросток на автомобиле «Хавал F7» выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора, задел автоматическое ограждение, съехал с дороги, опрокинулся и загорелся. Водитель погиб на месте.

