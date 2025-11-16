В Ярославле завершился фестиваль науки

Фестиваль науки проходил с 10 по 16 ноября в Ярославле в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве культуры Ярославской области.
Мероприятие открылось научно-популярной лекцией «Жемчужины звездного неба: осень и зима», которую представил астрофотограф Александр Чернышев. Также состоялся марафон короткометражных документальных фильмов из коллекций фестиваля актуального научного кино. В другие дни были организованы научно-популярная лекция «Прогулка по Марсу», интерактивная экскурсия «Рубежи науки», а также лекции «Знакомство с Венерой: к 50-летию космических исследований Венеры», «Звездное небо южных стран» и «Визуальные наблюдения vs фото».
Кроме того, прошла программа «Школа звездочета: зимние созвездия» и интерактивная экскурсия «Космическая Одиссея» от отряда юных космонавтов центра имени В. В. Терешковой. Особенность фестиваля заключалась в четком разделении на два направления: астрономия и космонавтика, что позволило каждому гостю выбрать наиболее интересную для себя программу.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.