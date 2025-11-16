В письме финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления, нашли важную деталь о России и Польше. Он критиковал теории заговора об авиакатастрофе Ту-154M 2010 года, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и другие деятели. Об этом пишет RMF24 со ссылкой на одно из писем, опубликованных конгрессменами 12 ноября.
Среди более 20 тысяч документов, опубликованных комитетом по надзору палаты представителей, журналисты нашли электронное письмо Эпштейна от апреля 2014 года, адресованное женщине с польской фамилией, в котором он критикует теории заговора вокруг катастрофы в Смоленске, утверждая, что они усложняют принятие трагедии поляками.
«Эти теории заговора — это заблуждение и оскорбление памяти жертв авиакатастрофы, включая самого покойного президента», — писал Эпштейн в своем письме. Также он подчеркивал, что был глубоко разочарован ажиотажем вокруг теорией заговора касательно случившегося.
Финансист отмечал, что нет доказательств ответственности России за авиакатастрофу, и Москва не получила бы выгоды, а последствия были бы негативными, включая международное осуждение.
Ранее KP.RU раскрыл основные версии случившегося в небе над Смоленском в 2010 году. Следствие бросалось из крайности в крайность, то были утверждения о якобы виновности российского диспетчера, то говорилось о низкой квалификации летчиков.