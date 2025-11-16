В письме Эпштейна нашли важную деталь касательно России и Польше: вот что написал скандально известный финансист

В письме финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления, нашли важную деталь о России и Польше. Он критиковал теории заговора об авиакатастрофе Ту-154M 2010 года, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и другие деятели. Об этом пишет RMF24 со ссылкой на одно из писем, опубликованных конгрессменами 12 ноября.