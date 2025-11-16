В Пятигорске отремонтировали около 10 километров дорог

«В нацпроект в первую очередь вошли дороги, ведущие к социально значимым объектам и маршрутам общественного транспорта, каждый из участков выбран с учетом пожеланий местных жителей. В целом большая часть дорожного фонда этого года направлена на ремонт дорог местного значения. Особое внимание уделено развитию городских агломераций, в частности, Кавказским Минеральным Водам. По поручению губернатора до 2030 года планируем привести дороги агломераций Кавминвод до уровня не менее 85% нормативного состояния», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.