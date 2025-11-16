В Пятигорске отремонтировали около 10 километров дорог

Около 10 км дорог отремонтировали в Пятигорске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
Работы провели на улицах Ермолова, Крайнего, Малыгина, 295-й Стрелковой Дивизии и Первой Бульварной. На объектах обновили покрытие и тротуары, установили новые бордюры, дорожные знаки, ограждения, сделали освещение и пешеходные переходы и нанесли разметку.
«В нацпроект в первую очередь вошли дороги, ведущие к социально значимым объектам и маршрутам общественного транспорта, каждый из участков выбран с учетом пожеланий местных жителей. В целом большая часть дорожного фонда этого года направлена на ремонт дорог местного значения. Особое внимание уделено развитию городских агломераций, в частности, Кавказским Минеральным Водам. По поручению губернатора до 2030 года планируем привести дороги агломераций Кавминвод до уровня не менее 85% нормативного состояния», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.
Всего в 2025 году на территории Кавказских Минеральных Вод обновляется 16 участков дорог общей протяженностью 32 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.