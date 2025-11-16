В поликлинику Еманжелинска в Челябинской области устроилась новый педиатр

Врач-педиатр начала работать в детской поликлинике районной больницы Еманжелинска Челябинской области по программе «Земский доктор», которая реализуется по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Мария Шишкина недавно окончила Южно-Уральский государственный медицинский университет (ЮУГМУ). Выбор специальности стал естественным решением для специалиста, увлеченного работой с маленькими пациентами.
«Важнейшие качества врача — это внимательность, способность выслушивать ребенка и общаться с родителями. Дети часто не способны самостоятельно описать свое состояние, поэтому партнерские отношения с родителями обеспечивают максимальный эффект от лечения», — отметила врач.
Дальнейший профессиональный путь педиатра включает в себя совершенствование знаний в рамках выбранной специальности, расширение практических навыков и компетенций, а также прохождение дополнительной подготовки в ординатуре.
Напомним, программа «Земский доктор» оказывает поддержку молодым врачам, стимулируя профессиональное становление и привлечение кадров в небольшие населенные пункты.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.