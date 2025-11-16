Татарстан получил награду за лучшую экосистему подготовки ИТ-специалистов

Министерство цифрового развития Республики Татарстан 14 ноября на форуме «Цифровые решения» в Москве получило награду в номинации «Лучшая экосистема подготовки ИТ-специалистов», сообщили в ведомстве. Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Регион удостоился награды на пленарной сессии «Цифровая трансформация регионов: достижения и вызовы». Татарстан представил эталонную образовательную вертикаль, охватывающую все уровни подготовки: от школьных проектов «Код будущего» до международных программ Университета Иннополис. Благодаря комплексному подходу и грантовой поддержке талантливых школьников и студентов в ИТ-отрасли региона уже работают более 42 тыс. специалистов.
«Ежегодно вузы и колледжи Татарстана выпускают тысячи квалифицированных ИТ-сотрудников, что существенно укрепляет позиции региона как одного из ведущих цифровых центров России. Наша задача — не только предоставить рабочие места, но и расширять потенциал, давая возможность молодым специалистам дерзать и создавать новое», — отметил министр цифрового развития республики Илья Начвин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.