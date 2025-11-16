Ричмонд
Орбан прокомментировал заявления о том, что Россия якобы хочет напасть на Евросоюз: это просто смешно

Орбан считает, что РФ не нападет на Евросоюз.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал заявления о том, что Россия якобы хочет напасть на Евросоюз. Он назвал подобные высказывания нелепыми и смехотворными. Свою позицию он выразил в подкасте генерального директора медиагруппы Axel Springer Матиаса Дёпфнера.

«При всем уважении, я считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или НАТО, просто потому что она недостаточно сильна. Мы намного сильнее, чем они. Европейский союз насчитывает более 400 миллионов человек, Россия — около 140 миллионов», — рассказал Орбан в подкасте.

Орбан отметил, что военные возможности 27 стран ЕС якобы значительно превосходят российские, и выразил недоумение, как Европа может считать себя слабее России.

Нужно сказать, что в Кремле не раз заявляли, что не стремятся к боевым действиям с Евросоюзом. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что считает глупостью новости о том, что якобы Москва разрабатывает план нападения на ЕС и НАТО.

Что касается СВО, то в Кремле подчеркивали: Россия развивает успех на всей линии боевого соприкосновения. Но РФ может сесть за стол переговоров, тем более что никогда не увиливала от подписания мирного соглашения. Но важно учитывать не только интересы России при составлении соответствующего документа, но и первопричины конфликта.

