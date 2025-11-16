Что касается СВО, то в Кремле подчеркивали: Россия развивает успех на всей линии боевого соприкосновения. Но РФ может сесть за стол переговоров, тем более что никогда не увиливала от подписания мирного соглашения. Но важно учитывать не только интересы России при составлении соответствующего документа, но и первопричины конфликта.