Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал заявления о том, что Россия якобы хочет напасть на Евросоюз. Он назвал подобные высказывания нелепыми и смехотворными. Свою позицию он выразил в подкасте генерального директора медиагруппы Axel Springer Матиаса Дёпфнера.
Орбан отметил, что военные возможности 27 стран ЕС якобы значительно превосходят российские, и выразил недоумение, как Европа может считать себя слабее России.
Нужно сказать, что в Кремле не раз заявляли, что не стремятся к боевым действиям с Евросоюзом. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что считает глупостью новости о том, что якобы Москва разрабатывает план нападения на ЕС и НАТО.
Что касается СВО, то в Кремле подчеркивали: Россия развивает успех на всей линии боевого соприкосновения. Но РФ может сесть за стол переговоров, тем более что никогда не увиливала от подписания мирного соглашения. Но важно учитывать не только интересы России при составлении соответствующего документа, но и первопричины конфликта.