В белорусских пунктах пропуска на границе с Польшей началась регистрация транспорта

Водитель польской фирмы Иван Лащевский один из первых, кто зарегистрировался в очереди на большегрузе. «Мы всегда здесь ездили. Нам и ближе, и удобнее было, чем через “Брест”. Думаю, сейчас все разрулится и очередей этих не будет по 20−30 километров. Не надо будет жить в машинах, как жили», — сказал дальнобойщик.