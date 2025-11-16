Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предпринимателя из Ростовской области оштрафовали за сыр из Германии

В Аксайском районе продавали запрещенный импортный сыр.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области предпринимателя привлекли к ответственности за торговлю импортным сыром, запрещенным к продаже в России. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Проверка Россельхознадзора 23 августа 2025 года выявила в торговых павильонах на улице Содружества в хуторе Ленина партию сыра из Германии весом более шести килограммов. Продукция попала под действующие в стране запреты и ограничения.

— Сыр был изъят и уничтожен на специализированном полигоне в Ростове-на-Дону путем сжигания в печи до зольного остатка, — говорится в документе.

Суд, изучив материалы дела, признал факт нарушения и назначил наказание в виде предупреждения.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

«Вы — фигурант расследования»: Как профессор вуза из Ростова отдал мошенникам 22 миллиона и собирался заплатить им еще.