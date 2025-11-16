Предпринимателя из Ростовской области оштрафовали за сыр из Германии

В Аксайском районе Ростовской области предпринимателя привлекли к ответственности за торговлю импортным сыром, запрещенным к продаже в России. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.
Проверка Россельхознадзора 23 августа 2025 года выявила в торговых павильонах на улице Содружества в хуторе Ленина партию сыра из Германии весом более шести килограммов. Продукция попала под действующие в стране запреты и ограничения.
— Сыр был изъят и уничтожен на специализированном полигоне в Ростове-на-Дону путем сжигания в печи до зольного остатка, — говорится в документе.
Суд, изучив материалы дела, признал факт нарушения и назначил наказание в виде предупреждения.
