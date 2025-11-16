Ричмонд
Авианосец Gerald Ford вошел в Карибское море

Экипаж авианосца Gerald Ford, который вошел в Карибское море, насчитывает четыре тысячи человек.

Источник: Аргументы и факты

Ударная группа американских Военно-морских сил во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море, заявили в ВМС США.

«Ударная группа во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN 78) прошла через пролив Анегада и вошла в Карибское море 16 ноября», — сказано в публикации.

Отмечается, что экипаж судна состоит из четырех тысяч человек. Кроме того, на нем находятся десятки самолетов.

Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы объявили о полной военной готовности в ответ на масштабное наращивание сил США в Карибском море.