В Нижнем Новгороде состоится финал конкурса «Большая перемена»

Победители и призеры «Большой перемены» среди учащихся колледжей и техникумов получат до миллиона рублей на образование и реализацию собственных проектов. А педагоги-наставники — до 150 тыс. рублей и возможность пройти образовательные программы в ведущих центрах России. Также станут известны 20 организаций СПО, которые получат по 2 млн рублей на реализацию проектов по развитию образовательной инфраструктуры.