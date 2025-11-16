В Нижнем Новгороде состоится финал конкурса «Большая перемена»

Заключительный этап шестого сезона конкурса «Большая перемена» среди учащихся организаций среднего профессионального образования (СПО) пройдет с 18 по 21 ноября в Нижнем Новгороде в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Мероприятие объединит 600 участников со всей России. На площадке стадиона «Совкомбанк Арена» 18 ноября состоится тематический запуск финала, который пройдет в формате живого вечера знакомств всех участников. Далее финалистов «Большой перемены» ждет выполнение заданий, а также насыщенная просветительская программа: интерактивные лекции, мотивационные встречи и дискуссии, деловые игры, мастер-классы и командообразующие тренинги. Партнеры «Большой перемены» представят специальную программу в выставочной зоне, где учащиеся смогут ознакомиться с образовательными и карьерными возможностями.
Единая тема всех конкурсных этапов шестого сезона — «От мечты к свершениям». В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отдельные задания посвящены теме «Память поколений».
Победители и призеры «Большой перемены» среди учащихся колледжей и техникумов получат до миллиона рублей на образование и реализацию собственных проектов. А педагоги-наставники — до 150 тыс. рублей и возможность пройти образовательные программы в ведущих центрах России. Также станут известны 20 организаций СПО, которые получат по 2 млн рублей на реализацию проектов по развитию образовательной инфраструктуры.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.