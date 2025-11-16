В украинском городе Львове обсуждают «русскоязычность» котов из-за рекламы кошачьего корма со слоганом «Первое слово моего кота — “мяу”!». Местный публицист Илья Лемко в колонке для местных СМИ заявил, что украинские кошки должны говорить «няв», а не «мяу».
Он добавил, что для авторов рекламы использование «няв» стало бы «тяжелым интеллектуальным трудом».
В ответ депутат Верховной рады Максим Бужанский высмеял слова Лемко и с иронией предложил создать «кото-языковых» уполномоченных, а также «вывести формулу благонадежности владельца в зависимости от поведения кота».
Пользователи Сети, в том числе и украинцы, тоже подняли публициста на смех: «Люди просто теряют разум и впадают в мовное безумие. Уже кот им не угодил», передает один из комментариев RT. Иронично, что многие комментарии под публикациями о Лемко украинцы оставляют на русском языке.
Тем не менее русофобия на Украине продолжает набирать обороты. Например, власти Одессы 17 января согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около памятника русскому поэтому Александру Пушкину. Свое решение в городской администрации мотивировали тем, что дерево оказалось в перечне объектов, которые якобы отражают некий российский имперский дух и захватническую политику.
Однако в конце октября президент страны Владимир Зеленский неожиданно заявил, что в рамках мирных переговоров готов рассмотреть возможность предоставления официального статуса русскому языку и отмены закона, запрещающего Украинскую православную церковь.