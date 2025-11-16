Госстандарт сказал, за что белорусские гостиницы получают количество звезд

Председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси Елена Моргунова сказала телеканалу СТВ, за что и по какому принципу белорусские гостиницы получают количество звезд.
В частности, Моргунова напомнила, что сертификация гостиниц в Беларуси — дело добровольное, а проводится она по заявительному принципу. Впрочем, сама глава Госстандарта уверена, «что это должно быть уже введено в обязательность».
«Разработан соответствующий стандарт по сертификации гостиниц, по присуждению и соответствию определенных звезд, или категорий. И в этом стандарте прописано, что на какую звезду должна представлять собой гостиница», — говорит Моргунова.
Прошли сертификацию 84 гостиницы страны — около 15% от общего числа, и, замечает спикер, показатель этот низкий. Также Елена Моргунова добавила:
«Этот стандарт также распространяется по сертификации и на санатории».
Правда, пока всего две из белорусских здравниц прошли ту самую добровольную сертификацию и получили свою категорию.
Тот же стандарт определяет требования к хостелам.
«Чтобы это было изолированное помещение, чтобы, если это в жилом здании, то оно должно быть выделено из жилого фонда, с отдельным входом, не более 12 мест, там должны быть представлены кухни, вестибюли и так далее. То есть это тоже все прописано, и, в принципе, пользуясь этим стандартом, можно выйти на сертификацию соответствующую».
