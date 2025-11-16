В мэрии Таганрога для молодых сотрудников введут институт наставничества

В мэрии Таганрога у молодых специалистов, впервые пришедших на муниципальную службу, появятся наставники из числа опытных коллег. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
Положение об институте наставничества уже подписано. Наставники будут помогать новичкам адаптироваться к рабочим условиям, разбираться в структуре ведомств и осваивать ключевые обязанности.
Кандидатов в наставники будут рекомендовать руководители структурных подразделений — именно они определят наиболее квалифицированных сотрудников, способных передать практические знания и навыки. Также они будут оценивать результативность работы наставников.
— Уверена, что введение данной практики позволит повысить качество управления городом и создать благоприятные условия для карьерного роста молодых сотрудников, — отметила Светлана Камбулова.
