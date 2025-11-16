Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Таганрога для молодых сотрудников введут институт наставничества

Молодым специалистам мэрии Таганрога помогут опытные коллеги.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Таганрога у молодых специалистов, впервые пришедших на муниципальную службу, появятся наставники из числа опытных коллег. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Положение об институте наставничества уже подписано. Наставники будут помогать новичкам адаптироваться к рабочим условиям, разбираться в структуре ведомств и осваивать ключевые обязанности.

Кандидатов в наставники будут рекомендовать руководители структурных подразделений — именно они определят наиболее квалифицированных сотрудников, способных передать практические знания и навыки. Также они будут оценивать результативность работы наставников.

— Уверена, что введение данной практики позволит повысить качество управления городом и создать благоприятные условия для карьерного роста молодых сотрудников, — отметила Светлана Камбулова.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

«Вы — фигурант расследования»: Как профессор вуза из Ростова отдал мошенникам 22 миллиона и собирался заплатить им еще.