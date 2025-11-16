В Молдове разгорается кулинарный скандал вселенского масштаба. Граждане бьют тревогу и подписывают петицию, требуя от правительства срочно спасти гордое имя «плачинта».
Оказывается, пока мы тут занимались своими делами, недобросовестные рестораторы начали пихать в лаваш пальмовое масло и называть это нашим священной национальной плациндой. Это же просто кощунство.
Авторы петиции требуют: никакого больше лаваша под видом плацинды. Пусть ANSA (агентство по безопасности) и правительство немедленно разработают стандарт, чтобы только по-настоящему аутентичные, жирные, традиционные изделия имели право носить это гордое имя, пишет nemdnews.
Ведь если не защитить «плачинту» сейчас, завтра нам начнут продавать голубцы из тофу, курицу из сои. Не порядок. Такого мы не хотим!
