В удмуртском селе Вавож модернизировали центральную библиотеку

В библиотеке отремонтировали пол и потолок, покрасили стены, установили новую мебель и компьютеры, обновили книжный фонд. Также в учреждении появился мобильный конференц-зал, места для чтения и для работы на компьютере, игровая комната с интерактивным оборудованием и локации для фото- и видеосъемки.