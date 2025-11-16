В удмуртском селе Вавож модернизировали центральную библиотеку

Вавожскую центральную районную библиотеку открыли в Удмуртской Республике после обновления по модельному стандарту в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Вавожского района.
В библиотеке отремонтировали пол и потолок, покрасили стены, установили новую мебель и компьютеры, обновили книжный фонд. Также в учреждении появился мобильный конференц-зал, места для чтения и для работы на компьютере, игровая комната с интерактивным оборудованием и локации для фото- и видеосъемки.
Отметим, что 9 ноября в обновленной библиотеке уже состоялся турнир по шашкам. В интеллектуальных состязаниях приняли участие 34 человека разных возрастов и уровня подготовки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.