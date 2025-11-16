Амбициозный проект в режиме 24/7, или Какой будет Централизованная инфосистема здравоохранения

С января 2026 года в промышленную эксплуатацию планируют запустить Централизованную информационную систему здравоохранения. Она создается по распоряжению главы государства. Программное обеспечение должно объединить все организации здравоохранения — от ФАПов до РНПЦ — в единую информационно-коммуникационную инфраструктуру. Это значительно облегчит обмен информацией. Какие сервисы и услуги получат граждане и как изменится парадигма взаимодействия пациентов и системы здравоохранения, рассказали журналистам эксперты, принимавшие участие в создании этого амбициозного проекта.
По словам заведующего сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Виктора Сидоренко, сама идея появилась в 2016 году. Ее реализовывали сначала по линии Всемирного банка в рамках соответствующего займа, однако затем банк приостановил проект по независящим от Беларуси обстоятельствам. Благодаря решениям главы государства и поддержке правительства проекту было дано новое дыхание и поставлена конкретная задача — сделать программное обеспечение в составе 10 подсистем.
Что включает система.
Одной из важнейших будет подсистема интегрированной электронной медицинской карты пациента. Ее цель — формирование одной электронной истории болезни в отношении одного гражданина. Тем самым планируется уйти от ситуации, когда у пациента может быть несколько медкарт в разных организациях здравоохранения, куда он когда-либо обращался. После введения системы появится единая карта, доступная организациям здравоохранения по определенным правилам и с учетом всех требований безопасности.
Медицинский работник получит возможность знакомиться с информацией независимо от проживания пациента и локации практической деятельности самого медицинского работника.
Немаловажный компонент — личный электронный кабинет пациента, с помощью которого гражданин либо законный представитель гражданина может общаться с организацией здравоохранения. На данном этапе будут реализованы такие базовые функции, как запись на прием к врачу, просмотр результатов лабораторных исследований, результатов посещений организаций здравоохранения в целом, возможность просмотра выписанных электронных рецептов и др.
«Безусловно, это не исчерпывающий перечень. Мы будем учитывать пожелания наших граждан по дальнейшему развитию и открытию тех или иных сервисов», — отметил Виктор Сидоренко.
Создается также единая система, которая объединит результаты всех лабораторных исследований граждан. Концепция подразумевает учет анализов вне зависимости от места их сдачи: в частном или государственном секторе. Результаты будут доступны для просмотра лечащему врачу в любом учреждении здравоохранения. По аналогии создается единый архив медицинских изображений. По сути, это хранилище КТ, МРТ-снимков и других результатов диагностических исследований на цифровом оборудовании, которое сейчас активно внедряется в организации здравоохранения.
Немаловажный аспект — создание подсистемы управления очередями пациентов. Благодаря этому Министерство здравоохранения, главные управления по здравоохранению облисполкомов, комитет по здравоохранению Мингорисполкома смогут мониторить злободневные вопросы очередности пациентов на эндопротезирование, хирургические вмешательства и др.
По сути, централизованная платформа позволит создать единое медицинское информационное пространство. В целом должна измениться парадигма взаимодействия пациента и системы здравоохранения. Отказ от бумажных форм, использование личного кабинета пациента и др. — все это в перспективе упростит формат взаимодействия, а также повысит качество и доступность медпомощи.
Сейчас информационная система находится в стадии опытной эксплуатации, которая продлится до конца ноября этого года. В декабре будет проходить стадия приемочных испытаний. На данный момент к системе подключены 60 организаций разного уровня (от центральных районных больниц до РНПЦ), которые входят в пилотную зону. «В ходе опытной эксплуатации будет решен ряд задач и сделан самый главный вывод: готова или нет система для ввода в промышленную эксплуатацию с января 2026 года», — сказал Виктор Сидоренко.
Критически важная система государства.
Участие в создании Централизованной информационной системы здравоохранения принимает не только Министерство здравоохранения. Это общегосударственная задача. Генеральным подрядчиком по разработке программного обеспечения и мозговым центром процесса выступает Агентство цифровой трансформации. Созданием защищенных каналов электросвязи занимается РУП «Белтелеком». Это важное звено, которое, как кровеносная система, организовывает связь больниц с центром обработки данных. Сердце, или пламенный мотор, — ООО «Белорусские облачные технологии».
Система создается исключительно силами белорусских разработчиков, без привлечения внешних ресурсов. Итоговый продукт будет исключительно белорусским, подчеркнул первый заместитель генерального директора Агентства цифровой трансформации Сергей Руднев. Благодаря этому, по его словам, систему можно будет развивать так, как это удобно в Беларуси, ни под кого не подстраиваясь и выстраивая именно те процессы, которые определяет регулятор — Министерство здравоохранения. На проекте постоянно задействовано около 90 разработчиков. Периодически подключаются дополнительные команды в зависимости от поставленных задач.
«Разработка подобной системы — это не просто выполнение технического задания. По сути, это трансформация целой отрасли, — отметил Сергей Руднев. — Дело в том, что программное обеспечение дает ряд вызовов. Регулятор понимает это и слышит, своевременно корректируя нормативно-правовую основу функционирования системы здравоохранения».
Первый заместитель генерального директора агентства подчеркнул, что эта система будет одной из наиболее критически важных систем государства, она должна работать в режиме 24/7. Ежесуточно к ней будут обращаться и пациенты, и врачи. В перспективе она станет основным инструментом в сфере здравоохранения.
Какие возможности получат пациенты уже в 2026 году.
Отдельные сервисы будут появляться постепенно. Но уже на протяжении 2026 года, как отметил Сергей Руднев, человек получит доступ в свой личный кабинет, сможет посмотреть результаты исследований, историю обращений к его медицинской карте. Если какой-либо врач обращался к информации, пациент будет понимать, когда это произошло. Кроме того, человек сможет записаться на прием к врачу, диспансеризацию, увидеть свой листок нетрудоспособности.
Следующий год станет поворотным не только для отрасли здравоохранения. В 2026 году должна произойти трансформация листков нетрудоспособности, в результате появится возможность работать с электронными больничными. Это важно не только для пациента, но и для нанимателя. Плюсов такого нововведения немало: прозрачность, своевременность предоставления информации и снижение нагрузки на граждан и бизнес.
«Таким образом, будет создана экосистема взаимодействия пациента и врача, врача и пациента. У регулятора появится ряд аналитических инструментов, благодаря которым, исходя из статистики, складывающейся на платформе, можно будет принимать те или иные управленческие решения, — отметил Сергей Руднев. — По сути, в одном ядре, в одном месте будет аккумулирована вся информация о пациентах Беларуси, что позволит динамично реагировать на определенные ситуации».
С 1 января 2026 года платформа будет введена в промышленную эксплуатацию. Однако полномасштабное функционирование системы невозможно обеспечить сразу и единомоментно, обратил внимание первый заместитель генерального директора Агентства цифровой трансформации. С одной стороны, платформа должна насытиться данными. С другой стороны, и врачи, и общество должны пройти планомерный процесс вовлечения в использование этой платформы.
«Приблизительно, по моим оценкам, до конца следующего года экосистема должна заработать в том объеме, в котором она создана и реализована», — сказал Сергей Руднев.
Вместе с тем платформа не может остановиться в своем развитии. Уже в рамках реализации текущей версии составлен достаточно большой бэклог, или перечень новых модулей и подсистем. Их намерены реализовать в следующей пятилетке.
Амбициозный проект и вызов для всех участников.
Цифровизация уже во многом проникла в систему здравоохранения, электронное здравоохранение в той или иной степени присутствует. Однако дальнейшее развитие, конечно же, необходимо. Централизованная информационная система здравоохранения должна стать основой для построения целостной экосистемы здравоохранения. Ее создание позволит бесшовно, гладко наладить обмен медицинской информацией как внутри системы, так и с другими государственными органами, пояснил директор РНПЦ медицинских технологий Алексей Щербинский.
«Что мы получим? Мы получим в первую очередь комфорт, более высокое качество, доступность и скорость медицинских услуг именно за счет цифровой трансформации имеющихся бизнес-процессов», — сказал он.
Создание такого продукта, как Централизованная информационная система здравоохранения, — это амбициозный масштабный проект, который является вызовом для всех участников, не только непосредственных разработчиков, IT-специалистов.
«Это вызов для системы здравоохранения: руководители учреждений здравоохранения проделывают огромную работу, связанную с внедрением централизованной информационной системы на своих базах. Также это вызов для медиков. Большое медицинское экспертное сообщество определяет не только базовые потребности, но и детализацию бизнес-процессов, которая крайне важна в их повседневной работе», — отметил Алексей Щербинский.
Директор РНПЦ обратил внимание, что в системе здравоохранения ежегодно совершается более 2,5 млн вызовов скорой медицинской помощи, столько же госпитализаций, более 100 млн посещений поликлиник. Все эти процессы требуют регулярной аналитики и управленческих решений.
«Большое количество бизнес-процессов, большое количество данных требует своевременного, оперативного принятия управленческих решений на основе первичных данных, которые и будет содержать Централизованная информационная система здравоохранения. На основе оперативных управленческих решений возможно формировать правильный и современный тренд стратегических решений, который и будет возможен на основании той описательной аналитики, которую будет представлять Централизованная информационная система здравоохранения», — заметил он.
Алексей Щербинский добавил, что на данный момент созданы системные условия для построения централизованной платформы. Обеспечена закупка необходимого количества персональных компьютеров и других технических решений. Приобретены электронные цифровые подписи для входа в систему. Проведена крайне важная часть работы, связанная с построением системы защиты информации.
По словам начальника отдела проектов государственных органов и организаций ООО «Белорусские облачные технологии» Вадима Смагина, обеспечен весь комплекс мер по информационной безопасности и надежности функционирования данной системы.
Кстати, в соответствии с программой деятельности правительства на 2025−2029 годы, Минздраву поставлена задача подключить к этой системе все организации здравоохранения, независимо от их формы собственности. Соответственно планируется, что в этом и следующем годах будут подключены как государственные, так и частные организации здравоохранения.
Забегая вперед, следует отметить, что Министерство здравоохранения сейчас прорабатывает вопрос в отношении частных организаций здравоохранения, используя опыт российских коллег, где взаимодействие с информационной системой национального уровня является одним из лицензионных требований. Соответствующие инициативы Минздравом Беларуси предложены в закон о лицензировании.
