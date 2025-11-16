Амбициозный проект в режиме 24/7, или Какой будет Централизованная инфосистема здравоохранения

Система создается исключительно силами белорусских разработчиков, без привлечения внешних ресурсов. Итоговый продукт будет исключительно белорусским, подчеркнул первый заместитель генерального директора Агентства цифровой трансформации Сергей Руднев. Благодаря этому, по его словам, систему можно будет развивать так, как это удобно в Беларуси, ни под кого не подстраиваясь и выстраивая именно те процессы, которые определяет регулятор — Министерство здравоохранения. На проекте постоянно задействовано около 90 разработчиков. Периодически подключаются дополнительные команды в зависимости от поставленных задач.