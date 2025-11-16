Конгрессмен Шерман, смотревший эротику в самолете, обвинил в этом Илона Маска

Однако в куда большем скандале оказался замешан сам президент США. Члены Демократической партии из комитета по надзору Конгресса страны показали сразу три электронных письма, где финансист Джеффри Эпштейн, «известный» в том числе и торговлей людьми, включая несовершеннолетних, утверждает, что Трамп провел несколько часов в его доме с девушкой, которую демократы из комитета позже идентифицировали как одну из жертв секс-торговли.