Конгрессмен Шерман, смотревший эротику в самолете, обвинил в этом Илона Маска

Официальный представитель 71-летнего американского конгрессмена Брэда Шермана, которого недавно заметили за просмотром эротических фотографий в социальной сети Х прямо на борту самолета, заявил, что эти материалы случайно попали политику в ленту рекомендаций. Вину за инцидент представитель возложил на предпринимателя Илона Маска, обвинив его в «порче алгоритмов» соцсети.
Ранее в той же Х появились фотографии Шермана в самолете, где он сидит с планшетом, на экране которого отображались фотографии полуобнаженных девушек. Этот случай вызвал общественный резонанс, внимание к нему проявил, в частности, Дональд Трамп-младший, сын президента США.
— Это было не более чем прокрутка ленты Twitter (старое название Х — прим. «ВМ»), и, к сожалению, Илон Маск испортил алгоритм Twitter, чтобы предоставлять людям контент, о котором они не просили и на который не подписывались, — возмутился представитель конгрессмена в интервью для New York Post.
Однако в куда большем скандале оказался замешан сам президент США. Члены Демократической партии из комитета по надзору Конгресса страны показали сразу три электронных письма, где финансист Джеффри Эпштейн, «известный» в том числе и торговлей людьми, включая несовершеннолетних, утверждает, что Трамп провел несколько часов в его доме с девушкой, которую демократы из комитета позже идентифицировали как одну из жертв секс-торговли.
Вопросы к Трампу также появились после того, как бронзовую статую, которая изображает Трампа и Эпштейна, держащихся за руки, вновь установили на Капитолийском холме спустя всего неделю после демонтажа.