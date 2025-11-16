Ричмонд
Умер актер из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Гурам Абесадзе

На 86-м году жизни умер актер Гурам Абесадзе, известный по роли в комедии «Самая обаятельная и привлекательная».

На 86-м году жизни умер актер Гурам Абесадзе, известный по роли в комедии «Самая обаятельная и привлекательная». О его кончине сообщило сообщество «Москва — Тбилиси».

«Мы приносим глубочайшие соболезнования его супруге — ведущему картвелологу России Лие Башелеишвили», — написали в некрологе.

Абесадзе родился 9 февраля 1940 года и сыграл роль посетителя ресторана в популярной советской комедии. Эпизод с его персонажем стал одним из самых узнаваемых в фильме.

Актер также работал в других картинах, включая «Мастера грузинского балета» и «Тайны кино». Помимо съемок, он занимался театральной режиссурой и преподавал в Московском государственном университете культуры и искусств.

