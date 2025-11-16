В Конго обрушилась кустарная медная шахта, погибло 32 человека

Власти сообщают, что мост обрушился из-за проливных дождей, он был плохо укреплен. Ужасающие кадры инцидента распространяются по сети. По одной из версий, обрушение спровоцировал не только оползень, но конфликт между охраной и горняками. Смотрители открыли огонь, чтобы разогнать толпу, но спровоцировали панику и повредили мост.