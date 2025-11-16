В Конго обрушилась кустарная медная шахта, погибло 32 человека

По меньшей мере 32 шахтера погибли при обрушении моста на кобальтовой шахте в провинции Луалаба на юго-востоке Демократической Республики Конго, сообщает AFP со ссылкой на местные власти. Причиной стал оползень. Об этом рассказал глава МВД провинции Рой Каумба Майонде на брифинге с журналистами.
15 ноября обрушился мост, построенный шахтерами. Губернатор Луалабы Фифи Массука предупредил о возможном увеличении числа жертв. По данным ассоциации горняков, погибли 49 человек, десятки пропали без вести.
Власти сообщают, что мост обрушился из-за проливных дождей, он был плохо укреплен. Ужасающие кадры инцидента распространяются по сети. По одной из версий, обрушение спровоцировал не только оползень, но конфликт между охраной и горняками. Смотрители открыли огонь, чтобы разогнать толпу, но спровоцировали панику и повредили мост.
Ранее KP.RU сообщил, что это не первый случай подобного в Конго. В 2020 году при обрушении шахты в этом регионе погибло 50 человек.