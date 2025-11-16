В Ютазинском районе Татарстана прошла сельскохозяйственная ярмарка

К ярмарке присоединились более 30 участников: предприниматели, самозанятые, личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства. Жителям и гостям района был предоставлен широкий выбор продукции: овощи и фрукты, разные виды мяса и рыбы, мед, молочная продукция, а также выпечка и кондитерские изделия. Для ютазинцев ярмарка стала отличной возможностью приобрести качественные продукты, а для аграриев — реализовать свою продукцию. Следующая ярмарка состоится 27 декабря.