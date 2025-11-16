В Ютазинском районе Татарстана прошла сельскохозяйственная ярмарка

Осенняя ярмарка товаров местных сельхозтоваропроизводителей состоялась 2 ноября в Ютазинском районе Республики Татарстан в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в исполнительном комитете района.
К ярмарке присоединились более 30 участников: предприниматели, самозанятые, личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства. Жителям и гостям района был предоставлен широкий выбор продукции: овощи и фрукты, разные виды мяса и рыбы, мед, молочная продукция, а также выпечка и кондитерские изделия. Для ютазинцев ярмарка стала отличной возможностью приобрести качественные продукты, а для аграриев — реализовать свою продукцию. Следующая ярмарка состоится 27 декабря.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.