Российский вратарь «Питтсбурга» Мурашов провозглашен лучшим игроком матча НХЛ

Российский вратарь Сергей Мурашов, играющий за команду «Питтсбург Пингвинз», не пропустил ни одной шайбы в матче против «Нэшвилл Предаторз».

Российский вратарь Сергей Мурашов, играющий за команду «Питтсбург Пингвинз», не пропустил ни одной шайбы в матче против «Нэшвилл Предаторз». Он был объявлен лучшим игроком встречи.

Мурашов отразил 21 бросок. «Питтсбург» забил 4 шайбы.

Авторами голов за «Питтсбург Пингвинз» стали Паркер Уозерспун, Евгений Малкин, Сидни Кросби и Блейк Лизотт.

22 ноября следующим противником «Питтсбурга» станет «Миннесота Уайлд».

Лукашенко рассказал о рекорде, установленном в Белоруссии

