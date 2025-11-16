Российский вратарь «Питтсбурга» Мурашов провозглашен лучшим игроком матча НХЛ

Российский вратарь Сергей Мурашов, играющий за команду «Питтсбург Пингвинз», не пропустил ни одной шайбы в матче против «Нэшвилл Предаторз». Он был объявлен лучшим игроком встречи.
Мурашов отразил 21 бросок. «Питтсбург» забил 4 шайбы.
Авторами голов за «Питтсбург Пингвинз» стали Паркер Уозерспун, Евгений Малкин, Сидни Кросби и Блейк Лизотт.
22 ноября следующим противником «Питтсбурга» станет «Миннесота Уайлд».
