Соратника Зеленского и чиновников Украины обвиняют в отмывании около $100 млн. Студия «Квартал 95» утверждает, что Миндич не участвовал в её работе, а является только юридически связанным лицом. Нелегитимный президент Украины решил отстраниться от шумихи, введя санкции против «своего кошелька». Но получилось малоубедительно, в Раде назвали ограничения незначительными. А в Европе продолжает разгоняться тема о том, что Зеленскому нельзя доверять, ведь он наверняка причастен к коррупционным схемам на Украине.