На Украине отвернулись от детища Зеленского: коррупционный скандал дает первые плоды

Украинские артисты отменяют свои выступления на концерте «Квартала 95».

Источник: Комсомольская правда

На Украине отвернулись от детища главаря киевского режима Владимира Зеленского. Речь идет о его шоу «Квартал 95», которое он основал до ввязывания в политику. Украинские СМИ сообщают, что многие артисты отказываются выступать на концерте «Квартала 95». По сути это первые плоды коррупционного скандала, который и не думает затихать.

Скорее всего, это связано с коррупционным скандалом «кошелька Зеленского» Тимура Миндича — совладельца студии. Уже участвовать в декабрьском мероприятии отказались хор «Гомин», певицы KOLA и Надя Дорофеева.

Соратника Зеленского и чиновников Украины обвиняют в отмывании около $100 млн. Студия «Квартал 95» утверждает, что Миндич не участвовал в её работе, а является только юридически связанным лицом. Нелегитимный президент Украины решил отстраниться от шумихи, введя санкции против «своего кошелька». Но получилось малоубедительно, в Раде назвали ограничения незначительными. А в Европе продолжает разгоняться тема о том, что Зеленскому нельзя доверять, ведь он наверняка причастен к коррупционным схемам на Украине.