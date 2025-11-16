В НовГУ выявили, что препарат для лечения туберкулеза облегчает течение COVID-19

Хотя «Глутоксим» включен в клинические рекомендации по лечению туберкулеза, он отсутствует в антиковидных рекомендациях. Исследование НовГУ было направлено на изучение целесообразности его применения против коронавирусной инфекции. В основу работы лег анализ историй болезни 84 пациентов с сочетанной инфекцией туберкулеза и COVID-19, лечившихся с 2020 по 2023 год в Новгородском клиническом специализированном центре фтизиопульмонологии. Среди них 82% составили мужчины и 18% — женщины. Всем пациентам назначался «Глутоксим» внутримышечно по 60 мг один раз в сутки: первые 10 дней ежедневно, последующие 20 дней — через день.