В Татарстане в смене «ТурПрофи» приняли участие 70 волонтеров

Профильная смена для туристских волонтеров «ТурПрофи» прошла с 11 по 13 ноября в детском оздоровительном лагере «Добрый» Республики Татарстан в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В мероприятии приняли участие 70 студентов-волонтеров из профильных вузов и ссузов, сообщили в государственном комитете региона по туризму.
В этом году смена прошла в формате мини-форума. Для участников выступили эксперты в сфере туризма и гостеприимства Татарстана по основным направлениям отрасли: экскурсионной и туроператорской деятельности, ресторанному бизнесу и сервису и гостиничному бизнесу.
Также волонтеры узнали, что такое инклюзивный туризм и каковы его главные принципы на практике. Особое внимание в этом году также было уделено изучению инструментов искусственного интеллекта и их применению на практике. Этой теме были посвящены две специальные лекции, посвященные использованию AI-сервисов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.