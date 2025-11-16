В Татарстане в смене «ТурПрофи» приняли участие 70 волонтеров

Также волонтеры узнали, что такое инклюзивный туризм и каковы его главные принципы на практике. Особое внимание в этом году также было уделено изучению инструментов искусственного интеллекта и их применению на практике. Этой теме были посвящены две специальные лекции, посвященные использованию AI-сервисов.