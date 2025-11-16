Суд отказал автовокзалу Ростова в признании незаконным решения Минтранса

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без изменений решение апелляционной инстанции, отказав компании, управляющей пригородным автовокзалом в Ростове, в удовлетворении жалобы к Министерству транспорта Ростовской области. Об этом говорится в данных картотеки суда.
«Ростдонавтовокзал» пытался оспорить действия Минтранса, связанные с изменением начального и конечного пункта в реестре межмуниципальных маршрутов. Речь идет о ряде популярных направлений — из Ростова в Новочеркасск, Волгодонск, Зимовники, Шахты, Новошахтинск и другие города. В документах министерства конечной точкой был установлен областной автовокзал «Центральный» на улице Шолохова.
Компания просила суд признать такие изменения незаконными и требовала истребовать у министерства соответствующие приказы и карты маршрутов.
В результате кассационная жалоба «Ростдонавтовокзала» была отклонена, а решение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2025 года оставлено в силе. Компания может обжаловать постановление в Верховном Суде РФ.
