Суд отказал автовокзалу Ростова в признании незаконным решения Минтранса

«Ростдонавтовокзал» пытался оспорить действия Минтранса, связанные с изменением начального и конечного пункта в реестре межмуниципальных маршрутов. Речь идет о ряде популярных направлений — из Ростова в Новочеркасск, Волгодонск, Зимовники, Шахты, Новошахтинск и другие города. В документах министерства конечной точкой был установлен областной автовокзал «Центральный» на улице Шолохова.