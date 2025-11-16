Количество пользователей широкополосного интернета в Беларуси за пять лет выросло почти на 70 тыс

Он добавил, что введение штрафов за несоблюдение нормы качества по скорости интернета для операторов связи, которые будут действовать с 1 января 2026 года, было закономерным элементом работы ведомства. Постановлением Совета Министров от 31 декабря 2024 года № 1073 утверждены минимальные показатели качества услуг, в первую очередь мобильного интернета, в зависимости от типа населенного пункта. Но только утвердить эти минимальные стандарты качества мало, поэтому поправками в Кодекс об административных правонарушениях замыкается юридическая цепочка всей системы контроля за качеством связи. -0-