Количество пользователей широкополосного интернета в Беларуси за пять лет выросло почти на 70 тыс

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пользователей широкополосного интернета выросло примерно на 70 тыс. абонентов за последние 5 лет. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал министр связи и информатизации Кирилл Залесский, сообщает БЕЛТА.
«Если говорить об электросвязи, стационарных телефонах и каналах интернета, то, при всем насыщении рынка, небольшой рост пользователей мы наблюдаем. За последние пять лет количество абонентов широкополосного доступа в интернет, в первую очередь по оптоволоконным линиям связи, выросло примерно на 70 тыс. абонентов. Цифра вроде бы небольшая, но она характеризует насыщение рынка. Сегодня к широкополосному, проводному интернету подключено примерно 3,3 млн», — сказал Кирилл Залесский.
По его словам, такой интернет обычно используется дома, поэтому, чтобы понять реальное число пользователей, количество абонентов смело можно умножать на два. Отказываться от такого интернета пользователи не будут, ведь эта технология позволяет пропустить большие скорости и объемы трафика для конкретного абонента.
«Сегодня рынок стабилизировался на уровне практически стопроцентного удовлетворения спроса. У нас около 4,100 млн абонентов стационарной телефонной связи. Это количество чуть-чуть сокращается, потому что люди зачастую отказываются от домашнего телефона», — добавил он.
По словам Кирилла Залесского, домашний телефон останется как средство связи для особых случаев, ведь всегда есть критические, чрезвычайные ситуации. Может забарахлить мобильная связь, случиться катаклизмы, влияющие на работу мобильной связи. Кроме того, разговор по проводной связи более устойчивый и безопасный с точки зрения внешнего проникновения, чем разговор по мобильной связи, а опора на стационарные сети позволит разгрузить и мобильную связь, поэтому отказываться от стационарной связи, безусловно, не следует.
Он добавил, что введение штрафов за несоблюдение нормы качества по скорости интернета для операторов связи, которые будут действовать с 1 января 2026 года, было закономерным элементом работы ведомства. Постановлением Совета Министров от 31 декабря 2024 года № 1073 утверждены минимальные показатели качества услуг, в первую очередь мобильного интернета, в зависимости от типа населенного пункта. Но только утвердить эти минимальные стандарты качества мало, поэтому поправками в Кодекс об административных правонарушениях замыкается юридическая цепочка всей системы контроля за качеством связи. -0-
