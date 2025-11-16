В письмах Эпштейна нашли рассуждения о крушении самолёта с Качиньским

В опубликованных письмах скандального финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены высказывания с критикой теорий заговора вокруг авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и высшие польские должностные лица. Об этом сообщает польское издание RMF24.
Эпштейн выразил разочарование по поводу распространяемых версий о возможной причастности РФ к крушению.
Он назвал подобные теории заговора заблуждением и оскорблением памяти погибших в авиакатастрофе.
Конгрессмен Томас Масси накануне заявил, что в неопубликованной части файлов Эпштейна содержатся имена как минимум 20 известных лиц, которые могут быть причастны к преступлениям.
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что обломки самолёта Ту-154 польского президента Леха Качиньского останутся в РФ до конца расследования. При этом Варшава продолжает настаивать на возвращении обломков борта. Андреев отметил, что власти Польши «не торопятся отказаться» от обвинений в адрес российских авиадиспетчеров.