В письмах Эпштейна нашли рассуждения о крушении самолёта с Качиньским

Эпштейна раскритиковал теории заговора вокруг авиакатастрофы, в которой погибли польские политики.

Источник: Аргументы и факты

В опубликованных письмах скандального финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены высказывания с критикой теорий заговора вокруг авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и высшие польские должностные лица. Об этом сообщает польское издание RMF24.

Эпштейн выразил разочарование по поводу распространяемых версий о возможной причастности РФ к крушению.

Он назвал подобные теории заговора заблуждением и оскорблением памяти погибших в авиакатастрофе.

Конгрессмен Томас Масси накануне заявил, что в неопубликованной части файлов Эпштейна содержатся имена как минимум 20 известных лиц, которые могут быть причастны к преступлениям.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что обломки самолёта Ту-154 польского президента Леха Качиньского останутся в РФ до конца расследования. При этом Варшава продолжает настаивать на возвращении обломков борта. Андреев отметил, что власти Польши «не торопятся отказаться» от обвинений в адрес российских авиадиспетчеров.

