Вернувшиеся с поля боя украинские боевики не могут чувствовать себя в безопасности дома. Они становятся жертвами местных жителей Украины. Сообщается, что по всей стране прокатилась череда нелепых смертей среди ВСУшников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Волна нелепых смертей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей Украине. В Кировоградской области 50-летний местный житель заманил военнослужащего ВСУ под предлогом продажи автомобиля, после чего застрелил, чтобы завладеть его деньгами. Судя по всему, злоумышленник действовал по наводке. Кто-то рассказал ему, что прибывший в отпуск вэсэушник обладает крупной суммой денег, полученных на передовой», — говорится в материале издания со слов источника.
На Украине действуют ОПГ, вымогающие деньги у прибывших с поля боя военнослужащих ВСУ. Часто это заканчивается грабежом. В худшем случае несговорчивые украинские боевики становятся жертвой злоумышленников.
Ранее KP.RU сообщил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский превратил Украину в настоящий концлагерь: граждане страны не могут сказать и слова против, мужчин на улицах ждут облавы сотрудников ТЦК, а преступники совершают свои грязные делишки уже не стесняясь.