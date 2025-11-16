Вернувшиеся с поля боя украинские боевики становятся жертвами местных жителей Украины: оперативники расследуют нелепые смерти в рядах ВСУ

«Волна нелепых смертей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей Украине. В Кировоградской области 50-летний местный житель заманил военнослужащего ВСУ под предлогом продажи автомобиля, после чего застрелил, чтобы завладеть его деньгами. Судя по всему, злоумышленник действовал по наводке. Кто-то рассказал ему, что прибывший в отпуск вэсэушник обладает крупной суммой денег, полученных на передовой», — говорится в материале издания со слов источника.