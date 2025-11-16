Белорусы вызывают скорую помощь 2,5 миллиона раз в год, а посещают поликлиники 100 миллионов раз

Директор Республиканского научно-практического центра медицинских технологий Алексей Щербинский сказал БелТА, сколько раз в год белорусы вызывают скорую помощь, поступают на госпитализацию и посещают поликлиники.
Цифры таковы, отмечает Щербинский. Более 2,5 миллиона раз жители республики набирают номер 103. (Напомним, реальная стоимость выезда бригады скорой помощи составляет 164 рубля.) Такое же — более 2,5 миллиона — и количество госпитализаций белорусов. А вот поликлиники в стране каждый год посещает свыше 100 миллионов пациентов.
В контексте внедрения с 2026 года Централизованной информационной системы здравоохранения глава РНПЦ заметил, что сфере потребуется как регулярная аналитика, так и управленческие решения.
«На основе оперативных управленческих решений возможно формировать правильный и современный тренд стратегических решений, который и будет возможен на основании той описательной аналитики, которую будет представлять Централизованная информационная система здравоохранения», — сказал специалист.
Ранее мы писали: Госстандарт сказал, за что белорусские гостиницы получают количество звезд.
Тем временем директор минского РНПЦ психического здоровья сказала, все ли болезни от нервов, и заметила: зависимость от соцсетей стала проблемой, масштабы которой по Беларуси неизвестны.
Также мы рассказывали, что Казахстан объявил в розыск блогера Mellstroy, чьи соцсети признаны в Беларуси экстремистскими.
А еще рассказывали, что в белорусской школе вскоре после критики Лукашенко системы питания детей опробовали шведский стол.