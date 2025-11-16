Белорусы вызывают скорую помощь 2,5 миллиона раз в год, а посещают поликлиники 100 миллионов раз

Цифры таковы, отмечает Щербинский. Более 2,5 миллиона раз жители республики набирают номер 103. (Напомним, реальная стоимость выезда бригады скорой помощи составляет 164 рубля.) Такое же — более 2,5 миллиона — и количество госпитализаций белорусов. А вот поликлиники в стране каждый год посещает свыше 100 миллионов пациентов.