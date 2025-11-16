Мать мальчика, голову которого нашли в пруду Москвы, состоит на учёте у психиатра

Напомним, что утром 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы был обнаружен рюкзак с останками ребёнка. Возраст погибшего составляет от семи до десяти лет. В настоящее время сотрудники опрашивают возможных свидетелей и анализируют записи с камер видеонаблюдения, установленных вблизи водоёма. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».