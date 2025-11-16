Заслуженный артист России и основатель театра кукол «Пьеро» Ярилов умер в 67 лет

Ранее сообщалось о смерти известного отечественного актёра дубляжа Петра Вечеркова. Артист ушёл из жизни после тяжёлой болезни в возрасте 27 лет. Вечерков начал карьеру в восемь лет и успел озвучить десятки персонажей в фильмах и сериалах. Среди его работ — Галли в «Бегущем в лабиринте», Бен в «Наследниках» и Гарри в «Каратэ-пацане».