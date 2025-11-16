ГПК: белорусская сторона готова к работе в пунктах пропуска на границе с Польшей

16 ноября, Берестовицкий район /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона готова к работе в пунктах пропуска на границе с Польшей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский, передает корреспондент БЕЛТА.
В белорусских пунктах пропуска на границе с Польшей началась регистрация транспорта ГТК: таможенная инфраструктура в пунктах пропуска на границе с Польшей усовершенствована.
«Сегодня ночью с двух часов по минскому времени польская сторона после реконструкции и завершения инженерных работ возобновляет движение в двух международных автодорожных пунктах пропуска через государственную границу», — сказал Антон Бычковский.
Он обратил внимание, что белорусская сторона пункты пропуска не закрывала и готова к работе. «Все необходимые подготовительные мероприятия проведены», — констатировал пресс-секретарь ГПК.
«Также сегодня на границе в пунктах пропуска “Брузги” (“Кузница Белостоцкая”) и “Берестовица” (“Бобровники”) состоялись встречи с польской стороной на уровне начальников отделений погранконтроля и начальников таможенных постов. В ходе встреч обсуждались вопросы совместной работы по обеспечению пропуска через границу лиц и транспортных средств, оперативного обмена информацией и ритмичного функционирования открываемых пунктов пропуска», — отметил Антон Бычковский.
По его словам, автомобильный транспорт, зарегистрированный в зонах ожидания, будет запускаться в пункты пропуска системой электронной очереди, регистрация в которой началась заблаговременно сегодня в 20.00.-0-
Читайте также:
МИД: Беларусь приветствует решение Польши о возобновлении работы закрытых ранее двух пунктов пропуска Белорусские пограничники готовы к возобновлению движения в пунктах пропуска в полном объеме Почему Польша открыла границу с Беларусью, а Литва этого не делает, рассказал аналитик «На Варшаву надавили крупные корпорации». Аналитик о причинах открытия Польшей двух переходов на границе с Беларусью.
Фото Леонида Щеглова.