За две недели до зимы в Молдове +15 градусов: Как долго ноябрь будет радовать нас теплом — прогноз синоптиков

В Кишиневе, в понедельник днем +14−15, ветер 15 км/ч, максимальные порывы — 39 км/ч, переменная облачность.
Ночью — около +9. Ветер немного усилится.
В прошлом году в этот в столице днем было +10, ночью температура опустилась до −2.
На юге Молдове днем +17, ночью +8, облачно.
На севере страны днем +12, ночью +3. И тоже облачно.
В последующие дни синоптики прогнозируют похолодание до +4, но потом опять потеплеет до + 12.
Вот такой непредсказуемый у нас ноябрь.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Обещали завалить всю Европу молдавскими помидорами: А сегодня власть дала заднюю — зачем выращивать свое, если в ЕС все есть, убеждают, что заморские овощи-фрукты вкуснее наших, отечественных.
Депутат от правящей ПАС Александр Трубка заявил, что молдавские помидоры или мясо вкуснее европейских — это миф (далее…).
Парламентское большинство имени Игоря Гросу из ликвидации Русского дома в Кишиневе сделало шоу: Неужели депутатам от оппозиции не было противно находиться в одном зале с теми, от кого исходило моральное зловоние.
Когда ничего нельзя решить голосованием — потому что голосов элементарно не хватает — есть немало способов проявить свою позицию несогласия (далее…).
Граница на замке: Кого молдавские пограничники могут не пропустить в страну и кому не дать выехать из нее.
Путешественников призывают перед поездкой проверять техническое состояние автомобиля и идентификационные элементы (далее…).