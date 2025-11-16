Ричмонд
За две недели до зимы в Молдове +15 градусов: Как долго ноябрь будет радовать нас теплом — прогноз синоптиков

Какой будет погода в Молдове в понедельник, 17 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе, в понедельник днем +14−15, ветер 15 км/ч, максимальные порывы — 39 км/ч, переменная облачность.

Ночью — около +9. Ветер немного усилится.

В прошлом году в этот в столице днем было +10, ночью температура опустилась до −2.

На юге Молдове днем +17, ночью +8, облачно.

На севере страны днем +12, ночью +3. И тоже облачно.

В последующие дни синоптики прогнозируют похолодание до +4, но потом опять потеплеет до + 12.

Вот такой непредсказуемый у нас ноябрь.

