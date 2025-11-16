Ричмонд
«Очень много негатива»: Мизулина заявила о росте антицерковных трендов в Сети

В социальных сетях наблюдается целенаправленная работа по распространению негативного контента, направленного против церкви, веры и традиционных ценностей. Данное заявление сделала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в эфире радио Sputnik.

Источник: Life.ru

«Очень много негатива в отношении церкви, веры вообще как таковой, распространяется и в детской, молодёжной среде. Есть отдельные тренды, антитренды. То есть, например, всё, что связано с кладбищами, с порчей могил, уничтожением могил. Я тоже считаю, что это такая история в общем контексте работы против церкви», — сказала она.

По её словам, основным каналом распространения такого контента среди детей стала платформа TikTok, где юные пользователи не только видят подобные материалы, но и начинают им подражать. Мизулина подчеркнула, что многие из этих трендов запускаются сознательно и координированно.

Ранее Екатерина Мизулина назвала крайне возмутительным участие блогера Дарьи Зотеевой в заседании Общественной палаты. Глава ЛБИ напомнила, что в 2023 году концерты певицы отменялись из-за обвинений в пропаганде запрещённых веществ и развратных действий.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

