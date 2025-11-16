ГТК: таможенная инфраструктура в пунктах пропуска на границе с Польшей усовершенствована

МИД: Беларусь приветствует решение Польши о возобновлении работы закрытых ранее двух пунктов пропуска Белорусские пограничники готовы к возобновлению движения в пунктах пропуска в полном объеме Почему Польша открыла границу с Беларусью, а Литва этого не делает, рассказал аналитик «На Варшаву надавили крупные корпорации». Аналитик о причинах открытия Польшей двух переходов на границе с Беларусью.