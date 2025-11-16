ГТК: таможенная инфраструктура в пунктах пропуска на границе с Польшей усовершенствована

16 ноября, Берестовицкий район /Корр. БЕЛТА/. Таможенная инфраструктура в пунктах пропуска на границе с Польшей усовершенствована и расширена, техсредства работают штатно. Об этом рассказал журналистам начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК Виктор Зубик, передает корреспондент БЕЛТА.
В белорусских пунктах пропуска на границе с Польшей началась регистрация транспорта ГПК: белорусская сторона готова к работе в пунктах пропуска на границе с Польшей.
«Таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения в сопредельных с Польшей белорусских пунктах пропуска “Брузги” и “Берестовица”. Таможенные смены укомплектованы сотрудниками с закрытых пунктов пропуска. Таможенная инфраструктура усовершенствована и расширена. Технические средства функционируют в штатном режиме», — сказал Виктор Зубик.
По его словам, во время закрытия пункта пропуска «Бобровники» белорусская сторона реконструировала пункт пропуска «Берестовица». «На выезд построили канальную систему для грузовиков, отдельно канал для автобусов, модули, в которых размещаются таможенники и пограничники модернизированы. Дополнительно построили зал для оформления пассажиров автобусов, весогабаритный комплекс», — добавил Виктор Зубик.
«Что касается пункта пропуска “Брузги”, он также был усовершенствован. Из основного — увеличено количество движения полос для транспорта», — отметил он.
Как заметил начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК, на оба пункта пропуска еще до приостановления движения поставили новое оборудование электронного мониторинга регистрации в очереди грузовиков. «Усовершенствования серьезные. Условия нахождения лиц, пересекающих границы, улучшатся», — заключил он.
Согласно официальному уведомлению польской стороны, закрытые пункты пропуска «Кузница Белостоцкая» и «Бобровники» начнут функционировать 17 ноября с 2.00.-0-
Фото Леонида Щеглова.